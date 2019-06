Slack Technologies hat einen weiteren Schritt gemacht, der notwendig ist, um an die Börse zu gehen. Letzte Woche reichte der Messaging-Anbieter für Arbeitsumgebungen ein aktualisiertes S-1-Formular bei der Securities and Exchange Commission in den USA ein. Darin sind die neuesten Finanzzahlen und Details hinsichtlich seines lange erwarteten direkten Börsengangs enthalten. Das Unternehmen wird ab 20. Juni seine Aktien an der Börse anbieten. Das Ticker-Symbol wird WORK sein. Das Startup mit einem ...

