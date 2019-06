Der mit Abstand beste Börsengang seit dem Jahr 2000 sorgt immer noch für Aufsehen an der Wall Street. Trotz eines verhältnismäßig geringen Umsatzes schießen die Aktien des veganen Fleischersatzherstellers in ungeahnte Höhen.Die Aktie des US-amerikanischen Produzenten von veganen Fleischersatzprodukten konnte nicht nur einen rekordverdächtigen Börsengang feiern, sondern erfreut die Aktionäre auch noch Wochen nach dem IPO. Die Beyond Meat-Aktie, welche mit einem Ausgabepreis von 25 US-Dollar ...

