Mit dem 1. Januar 2019 trat das neue Verpackungsgesetz in Kraft. Im Gastbeitrag beschreibt Katrin Niesen, Executive Creative Director bei der Peter Schmidt Group, was sie darin gut findet. Und welche Auswirkungen es auf das Design einer Verpackung hat.An vielen Take-away-Theken gibt es mittlerweile kleine Rabatte für Kunden, die den Becher für ihren morgendlichen Kaffee selbst mitbringen. Und tatsächlich machen immer mehr Menschen von diesem Angebot Gebrauch. Denn der Wunsch nach Müllvermeidung ist wieder stärker in den kollektiven Fokus gerückt. Ich freue mich über diese Entwicklung - wenngleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...