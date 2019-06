Der US-Konzern Park Electrochemical Corporation (ISIN: US7004162092, NYSE: PKE) wird den Aktionären eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,10 US-Dollar ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Zahlung erfolgt am 6. August 2019 (Record day: 5. Juli 2019). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,40 US-Dollar als reguläre Dividende in vierteljährlichen Tranchen ausgeschüttet. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 2,64 Prozent ...

