Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.NE: Noble Corp plc am 12.6. -10,45%, Volumen 139% normaler Tage , TCG: Thomas Cook Group am 12.6. -9,52%, Volumen 101% normaler Tage , BLDP: Ballard Power Systems am 12.6. -7,43%, Volumen 191% normaler Tage , BE: Beghelli am 12.6. 2,93%, Volumen 36% normaler Tage , SNH: Steinhoff am 12.6. 6,14%, Volumen 89% normaler Tage , LMI: Lion E-Mobility am 12.6. 10,27%, Volumen 61% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Lion E-Mobility LMI 2.900 10.27% Steinhoff SNH 0.093 6.14% Beghelli BE 0.246 2.93% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...