LION E-Mobility AG: LION Smart auf der Battery Show North America DGAP-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Konferenz/Kooperation LION E-Mobility AG: LION Smart auf der Battery Show North America 03.09.2019 / 18:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Baar, Schweiz - 02. September 2019 - Die LION Smart GmbH und die LION E-Mobility North America Inc. sind auch dieses Jahr gemeinsam mit Analog Devices/Linear Technology auf der Messe "The Battery Show North America" vertreten. Die "Battery Show" findet in Novi/Detroit, Michigan vom 10. - 12. September 2019 statt und ist eine der führenden Messen für Neuheiten im Bereich innovativer Batterietechnologien. Auf der Messe präsentiert LION (Stand 1137) technische Details zum kabellosen Batterie-Management-System und das modulare LIGHT Battery Konzept. Vor Ort können sich Interessenten mit den innovativen Batterie-Management-Lösungen und dem Know-how des Unternehmens vertraut machen. Highlight ist eine Live-Demonstration der Superzelle, anhand derer die einzigartigen Features der LIGHT Battery direkt am Stand erkundet werden können. Wir freuen uns auf Ihren Besuch an unserem Stand 1137. 03.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: LION E-Mobility AG Lindenstraße 16 6340 Baar Schweiz Telefon: +41 (0)41 500 54 11 Fax: +41 (0)41 500 54 12 E-Mail: info@lionemobility.de Internet: www.lionemobility.com ISIN: CH0132594711, CH0132594711 WKN: A1JG3H , A1JG3H Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München (m:access) EQS News ID: 868019 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 868019 03.09.2019 ISIN CH0132594711 CH0132594711 AXC0246 2019-09-03/18:43