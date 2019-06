=== 07:45 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose (Juni) *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Mai (endgültig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj vorläufig: +0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+2,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,3% gg Vj vorläufig: +0,3% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+2,1% gg Vj *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 09:30 EU/EuGH, Urteil über Pflichten von Webmail-Anbietern, Luxemburg 10:00 DE/Scout24 AG, HV, München 10:00 DE/Brenntag AG, HV, Essen 10:00 DE/Instone Real Estate Group AG, HV, Essen *** 11:00 EU/Industrieproduktion April Eurozone PROGNOSE: -0,4% gg Vm/-0,7% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/-0,6% gg Vj *** 11:00 DE/Konjunkturprognose des IfW - Institut für Weltwirtschaft 11:00 EU/EZB, Bericht über die internationale Rolle des Euro, Frankfurt 11:30 DE/Klausurtagung der Geschäftsführenden Fraktionsvorstände von SPD und CDU/CSU (bis 14.6.), Berlin 11:30 DE/Bündnis 90/Die Grünen, PK zu Konzept für eine Kindergrundsicherung, Berlin *** 12:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Mai, Frankfurt 13:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Podiumsdiskussion mit Startups bei Gründungsoffensive GO!, Berlin *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 218.000 *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Mai Importpreise PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 17:30 DE/Center for Financial Studies, Vortrag von Albrecht Ritschl, London School of Economics, zu "Monetary and Fiscal Policy in Interwar Germany", Frankfurt *** - DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung *** - EU/Treffen der Eurogruppe, Luxemburg *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Juni - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht ===

