APPLE - Der iPhone-Konzern Apple steht laut einem Bericht des Technologie-Blogs The Information in Gesprächen mit Intel über einen Kauf der Modem-Sparte des Chip-Konzerns. Intel hatte 2011 das Modemgeschäft des deutschen Prozessorherstellers Infineon und in diesem Zuge auch mehr als tausend Mitarbeiter im Großraum München übernommen. Der Kauf könne auch Patente und Produkte umfassen, heißt es unter Berufung auf eine mit den Gesprächen vertraute Person. Demnach sei aber auch ein Scheitern der Verhandlungen noch möglich. Eine Bestätigung von Apple gab es nicht. (SZ S. 19)

OTTOBOCK - Der Medizintechnikhersteller Ottobock trimmt sich auf dem Weg an die Börse auf Wachstum - auch über Zukäufe. Man wolle zwar nicht zu einem Sammelplatz für Zukäufe werden, aber "Übernahmen gehen wir künftig noch aktiver an", sagte Philipp Schulte-Noelle, Vorstandschef und Finanzvorstand der Ottobock SE&Co. KG, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Bis zu 1 Milliarde Euro können wir stemmen", sagt der Manager weiter. (FAZ S. 21)

AGI - Der Chef des Assetmanagers Allianz Global Investors (AGI), Andreas Utermann, warnt vor scharfen Regeln für grüne und nachhaltige Anlageprodukte. "Eines muss sichergestellt werden: Wir brauchen keine Vorschriften für Green und Sustainable Investing, wie Anleger ihr Geld investieren und wie Investment Professionals dann ihren Job erledigen sollen. Darin sehe ich ein großes Risiko, das adressiert werden muss", sagt Utermann im Interview der Börsen-Zeitung. Es müsse sehr darauf geachtet werden, dass die europäischen Gesetzgeber die Möglichkeiten für die europäische Assetmanagementindustrie, ihren Job so gut wie möglich für eine große Bandbreite von Investoren zu erledigen, durch die EU-Taxonomie für Green und Sustainable Finance nicht zu sehr beschneiden. (Börsen-Zeitung S. 13)

