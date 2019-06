Bielefeld (ots) - Bielefeld. SPD-Landeschef Sebastian Hartmann plant einen Mitgliederentscheid über die Spitzenkandidatur seiner Partei für die Landtagswahl 2022 in NRW. "Ich finde, die Mitglieder sollten zwischen mehreren Kandidatinnen und Kandidaten entscheiden können", sagte Hartmann im Interview mit der in Bielefeld erscheinenden "Neuen Westfälischen" (Donnerstag-Ausgabe). Dabei solle die Entscheidung möglichst zwischen mehr als zwei Kandidaten fallen, ergänzte Hartmann, der sich davon einen spannenden Wettbewerb verspricht.



Ambitionen auf die Spitzenkandidatur werden bislang Hartmann selbst und dem Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion, Thomas Kutschaty, zugeschrieben. Allerdings will die Partei sich erst nach der NRW-Kommunalwahl im September 2020 mit dieser Personalfrage befassen. Hartmann ist seit einem Jahr Vorsitzender des mitgliederstärksten SPD-Landesverbandes. Kutschaty steht seit 14 Monaten an der Spitze der oppositionellen SPD-Landtagsfraktion.



OTS: Neue Westfälische (Bielefeld) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65487 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65487.rss2



Pressekontakt: Neue Westfälische News Desk Telefon: 0521 555 271 nachrichten@neue-westfaelische.de