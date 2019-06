Vor rund 250 Millionen Jahren war Mitteleuropa von Meer bedeckt, das dann ausgetrocknete und gewaltige Mengen kalihaltige Schichten in der Erdoberfläche zurückließ. Am K+S-Standort Zielitz erntet man quasi noch heute die Früchte des erdgeschichtlichen Umbruchs und veredelt diese in Form von Kalidünger.

Ob bei Hobbygärtnern oder in der Landwirtschaft - ohne Kalidünger wäre so mancher Rasen gelber und manche Ernte würde bescheidener ausfallen. Eine der größten und modernsten Produktionsanlagen für Kalidünger ist das Kaliwerk Zielitz in Sachsen-Anhalt, das zugleich auch der größte Einzelstandort der K+S Kali GmbH ist. Dort werden kaliumhaltige Rohsalze zur Herstellung von Düngemitteln, Produkten für industrielle Anwendungen sowie für die Futter- und Lebensmittelindustrie gewonnen. Pro Jahr werden in Zielitz rund zwölf Millionen Tonnen Rohsalz gefördert. Die Produktionsmenge entspricht rund 30 % der Gesamtproduktion der K+S Kali. In Zielitz werden jedes Jahr circa 2 Mio. Tonnen verkaufsfähige Endprodukte hergestellt, die weltweit versandt werden. Darüber hinaus werden die Produkte aber auch in anderen industriellen, technischen und pharmazeutischen Anwendungen verwendet. So hat Kaliumchlorid als hochreines Salz eine große Bedeutung für die Elektrolyse.

Zur Herstellung von Düngemitteln wird das Rohsalz unter Tage abgebaut, aufgemahlen und gelöst. Anschließend werden die nicht verwertbaren Bestandteile über eine Flotation abgetrennt. In diesem Verfahren werden gewaltige Mengen Lauge hin und her gepumpt, um eine höhere Konzentration der Salzlauge zu erreichen. Als Puffer für die Lauge dienen zwei sogenannte Intze-Tanks, die eine Höhe von 15 Metern haben und ...

