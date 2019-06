Die Privatbank Berenberg hat Hapag-Lloyd von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber auf 31 Euro belassen. Die Aktie der Reederei habe sich seit seiner Kaufempfehlung im Januar um rund 50 Prozent befestigt, begründete Analyst Joel Spungin sein neues Votum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit erscheine sie nun in puncto Chance/Risiko-Verhältnis fair bewertet./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2019 / 17:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000HLAG475

