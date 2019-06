Der reichste Mann der Welt und seine Frau finanzieren die Evotec-Forschung mit der Spezialität Wirkstofferforschung in der bekannten Mischung: Eigenforschung und Kooperationen mit Großen, womit Evotec die unverändert kreativste Firma in diesem Geschäftsfeld sein dürfte. Die Partner sind Bayer, Celgene, Novartis, Pfizer, Sanofi, Novo Nordisk etc.. Eine absolute Elitetruppe. Das kann man nicht am KGV messen, sondern an der Kreativität in der Partnersuche und den daraus entstehenden Geschäften in der Zukunft. 3,3 Mrd. Euro Marktwert sind natürlich nicht wenig. Der Bonus für die Zukunft ist entscheidend.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info