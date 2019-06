Was die Auftragseingänge angeht, scheint es bei Nordex recht gut voranzugehen. Zuletzt kamen neue Aufträge aus Spanien, Polen und den USA. Aber Megawatt sind keine Euro. Wie sich die Gewinnmargen gestalten, was da am Ende in der Kasse bleibt, das erschließt sich aus den Meldungen über Neuaufträge nicht.

Den vollständigen Artikel lesen ...