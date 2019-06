Der ehemalige Telekom-Chef Ron Sommer baute in den letzten Jahren den ersten Mischkonzern unter dem Namen AFK Sistema in Russland auf, der alles abdeckt: Immobilien und Gesundheit, Handel von Kinder- und Jugendwaren, Land- und Forstwirtschaft und auch die Nr. 3 im dortigen Telekommarkt mit 110 Mio. Kunden. Das rechtfertigt einen Blick auf AFK und mehr dazu lesen Sie in der Actien-Börse von morgen. Zumindest interessant und eine Alternative!



