SAN MATEO, Kalifornien, June 13, 2019, der führende Anbieter von Echtzeit-Cloud-Überwachung und Überwachbarkeit für Infrastruktur, Microservices und Anwendungen, gab heute den Abschluss einer Series-E-Finanzierungsrunde in Höhe von 75 Millionen $ bekannt. An deren Spitze stand in Tiger Global Management und es nahmen bestehende Investoren teil. Die Primäreigenkapitalfinanzierung erhöht die Gesamtfinanzierung auf 179 Millionen $ und wird sowohl die Produktentwicklung als auch die rasche globale Expansion des Unternehmens beschleunigen.



Das Wachstum von SignalFx steht im Kontext dessen, dass Unternehmen sich zunehmend cloud-nativen Technologien zugewendet haben, um ihre Innovationsrate zu beschleunigen. Hierzu gehören Microservices, Container, Kubernetes und serverlose Funktionen. Der Jahresumsatz von SignalFx hat sich um eine jährliche Gesamtwachstumsrate von 170 Prozent erhöht, seit 2015 mit dem Vertrieb begonnen wurde. Dies ist darauf zurückzuführen, dass es traditionellen Überwachungstools nicht gelungen ist, mit den neuen Anforderungen im Hinblick auf Geschwindigkeit, Skalierung und Automatisierung Schritt zu halten. Gartner zufolge werden bis 2022 mehr als 75 Prozent aller Unternehmen weltweit containerisierte Anwendungen im Produktionsbereich einsetzen. Heute sind es noch weniger als 30 Prozent.

Der Kundenstamm von SignalFx ist gewachsen und zu ihm zählen nun Hunderte marktführender Marken in verschiedenen Branchensparten und -regionen: von E-Commerce, Einzelhandel, Transport, Unternehmen und Technologie bis hin zu Finanzwesen, Verbraucherprodukten und Gesundheitsversorgung. Zu den Kunden zählen High-Tech-Unternehmen, die die Cloud bereits von Anfang an nutzen, darunter Acquia, Carbon Black, Cloudreach, Freecharge, HubSpot, Kayak, Namely, Rappi, Shutterfly, Square und Yelp. Auf der anderen Seite gehören zum Kundenstamm auch traditionelle Unternehmen, die in digitale Transformation investieren, z. B. Amtrak, athenahealth, Lululemon, NBCUniversal und die Warehouse Group.

"Tiger Global Management schließt sich zu einem wichtigen Zeitpunkt für SignalFx unserem Team an", so Karthik Rau, CEO von SignalFx. "SignalFx befindet sich an einem Wendepunkt in seinem Wachstum. Unternehmen investieren aggressiv in Ihre Cloud- und digitalen Transformationsinitiativen und reevaluieren ihre Systemverwaltungs- und Überwachungsstrategien. Durch das zusätzliche Kapital aus dieser Finanzierung können wir noch mehr in unsere branchenführenden Produkte investieren und gleichzeitig unsere Markteinführungsreichweite auf mehr Unternehmen weltweit ausdehnen."

SignalFx hat Pionierarbeit beim Einsatz von Streaming-Analytics für die Überwachung von Cloud-Infrastruktur und -Anwendungen geleistet. Das Unternehmen hat eine hochgradig skalierbare Plattform mit niedriger Latenz erstellt, die enorm große Datenmengen über fortschrittliche Data Science verarbeiten kann, um Verhaltensmuster genau zu identifizieren und bei Anomalien innerhalb von Sekunden eine Warnung auszugeben. Im November baute das Unternehmen die technische Führerschaft seiner Plattform weiter aus, indem es Microservices APM hinzufügte. Die branchenweit erste Lösung zur Überwachung von Anwendungsleistung in Echtzeit wurde dafür konzipiert, die Fehlerbehebung und Triage von microservice-basierten Anwendungen zu beschleunigen. Microservices APM wird von einer einzigartigen NoSample-Architektur unterstützt, die jede einzelne Transaktion überwacht - nicht nur eine kleine, zufällige Stichprobe - und genau über jede Anomalie Bericht erstattet.

SignalFx wurde 2013 von den ursprünglichen Entwicklern der metriken-basierten Überwachungslösung (ODS) von Facebook, eine der branchenweit ersten DevOps-Überwachungsplattformen, gegründet. In den letzten beiden Jahren hat das Unternehmen seine Führungsriege um folgende Namen erweitert: Chief Operating Officer Mark Cranney, Chief Financial Officer Mark Resnick, Executive Vice President of Engineering Leonid Igolnik, Chief Marketing Officer Tom Butta und Chief People Officer Laura MacKinnon.

Im Februar gab SignalFx die Eröffnung einer Niederlassung zur Unterstützung von Forschung und Entwicklung in Krakau in Polen bekannt und weitete seine Vertriebsaktivitäten auf die gesamte Region EMEA und Australien aus. Das Unternehmen beschäftigt nun insgesamt 270 Mitarbeiter, Tendenz steigend.

