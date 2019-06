Die Privatbank Berenberg hat A.P. Moller-Maersk von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 8400 auf 8700 dänische Kronen angehoben. Die Aktie der Reederei habe seit April rund 20 Prozent an Wert verloren, begründete Analyst Joel Spungin sein neues Votum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit erscheine sie nun attraktiv bewertet. Der Experte erhöhte zudem seine Gewinnprognosen (Ebit) für die Jahre 2019 bis 2021./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2019 / 17:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-06-13/08:34

ISIN: DK0010244508