Die Privatbank Berenberg hat Wirecard nach einem Besuch von Europas wichtigster Fintech-Messe "Money 20/20" mit "Buy" und einem Kursziel von 210 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Bei dem Zahlungsabwickler überwögen die gute Geschäftsdynamik und das hohe Wachstumspotenzial die negativen Presseberichte und regulatorischen Ermittlungen, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2019 / 18:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-06-13/08:36

ISIN: DE0007472060