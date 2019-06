Aus dem kanadischen Flugzeug- und Bahntechnikkonzern wurde die zivile Luftfahrt herausgenomen und verkauft und derzeit laufen die Gespräche über den Rest der Flugzeugfertigung für Privatflugzeuge. Anschließend steht Bombardier für Bahntechnik und Businessjets. In Deutschland ist Bombardier die Nr. 2 in der Schienentechnik und gilt weiterhin als möglicher Partner für Siemens im gleichen Segment. Was daraus wird? Fortsetzung der Siemens-Bemühungen, ihre Verkehrstechnik effizienter zu gestalten. Bombardier hat eine massive Korrektur hinter sich. Spannend ist vor allem die technische Ausgangslage der Aktie nach einem massiven Verlust in den letzten Monaten, aber einer sehr brauchbaren neue Basis auf der Ebene von rund 2 bis 2,20 $.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info