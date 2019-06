Das sind Ergebnisse einer Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY), Stuttgart, für die 1.500 mittelständische Unternehmen mit 30 bis 2.000 Unternehmen in Deutschland in diesem Frühjahr befragt wurden. Demzufolge sagen nur noch 6 % der Unternehmen, dass digitale Technologien für sie gar keine Rolle spielen - im Vorjahr war der Anteil mehr als doppelt so hoch.

Spitzenreiter bei der Digitalisierung sind die Mittelständler in der Branche Elektrotechnik, gefolgt von Finanzdienstleistung und Maschinenbau. Für 62 % der befragten Elektrotechnik-Unternehmen spielt die Digitalisierung eine sehr große Rolle. Die Entwicklung wird unter anderem getrieben durch die Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse, aber auch durch die verstärkte Kundennachfrage im Bereich Smart Products - also etwa die Steuerung von Jalousien und Heizung per App oder Sprache, aber auch intelligente ...

Den vollständigen Artikel lesen ...