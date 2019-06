LONDON, June 13, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- HODL RALLY, die weltweit erste von Kryptowährungen inspirierte Supersportwagen-Rallye, gab heute den aktualisierten Plan für dieses spannende achttägige Event bekannt, das vom 30. Juni bis zum 7. Juli auf hochtourige Fahrt durch Europa geht, um Interesse für Blockchain-Technologien zu wecken, über deren Bedeutung aufzuklären und zu inspirieren.

Um das Programm der Events für die bevorstehende achttägige Rallye noch einzigartiger zu gestalten und deren Networking-Aspekt stärker hervorzuheben, haben die Organisatoren beschlossen, über das klassische Konferenzformat - üblicherweise eine Kombination aus renommierten Rednern und einer Messeausstellung - hinauszugehen. Tag 6 im W Hotel wird nun ein besonderes Networking-Format bieten, das im Gegensatz zum Modell der meisten anderen Krypto-Treffen besser zum allgemeinen Geist der HODL RALLY passt.

Die Öffentlichkeit ist zum Veranstaltungsauftakt am 30.in London im High Wycombe Country Club eingeladen

"Das Ziel der HODL RALLY ist, die Werbetrommel für Blockchain-Technologien in unterhaltsamer und aufregender Atmosphäre zu rühren und so die natürliche Synergie zwischen Superautos und Kryptowährungen auszuschöpfen", sagte Virtue Nightingale, Gründer und CEO von HODL RALLY. "Diese Veranstaltung ist anders als alles, was die Blockchain-Welt bisher gesehen hat. Deshalb haben wir beschlossen, dass jedes Element der Rallye so einzigartig wie das Konzept dahinter und so transformativ wie die Technologie, für die sie wirbt, sein soll. Aus diesem Grund haben wir entschieden, den Plan für die HODL RALLY-Events zu ändern. Im Rahmen unseres HODL RALLY-Programms in Barcelona werden wir anstatt des zuvor geplanten Barcelona Blockchain Summit am 5. Juli im W Hotel nun hochklassige Blockchain-Networking-Events veranstalten.

100 Autos werden an der HODL RALLY teilnehmen und eine Strecke von knapp 2.900 km, die sie durch acht Städte und fünf Länder führt, zurücklegen. Das Rahmenprogramm umfasst sechs Partys, vier Club-Takeovers, eine Fashion-Show, ein Pokerturnier und eine Wohltätigkeitsgala, während die Rallye sich ihren Weg quer durch Europa bahnt.

Das aktualisierte HODL RALLY-Programm sieht nun folgendermaßen aus:

29. Juni - LONDON MADDOX-TAKEOVER

30. Juni - TAG 1 DER HODL RALLY - VON LONDON NACH PARIS - PARIS CLUB-TAKEOVER

1. JULI - TAG 2 DER HODL RALLY - VON PARIS NACH GENF - TREFFEN DER KRYPTO-COMMUNITY

2. JULI - TAG 3 DER HODL RALLY - VON GENF NACH MONACO - NIKKI BEACH-TAKEOVER UND POKERNACHT

3. Juli - TAG 4 DER HODL RALLY - VON MONACO NACH BARCELONA - SÜDFRANKREICH-KÜSTENLAUF

4. Juli - TAG 5 DER HODL RALLY - UNABHÄNGIGKEITSTAGFEIER IM W HOTEL

5. Juli - TAG 6 DER HODL RALLY - BARCELONA BLOCKCHAIN-NETWORKING-EVENT ORGANISIERT VON WCC EVOLV

6. Juli - TAG 7 DER HODL RALLY - VON BARCELONA NACH VALENCIA - STADTTOUR UND STIERKAMPF

7. Juli - TAG 8 DER HODL RALLY - OFFIZIELLE ABSCHLUSSPARTY UND FASHIO-SHOW IM OCEAN BEACH CLUB

8. Juli - DAY-AFTER-EVENTS - HODL RALLY TAKEOVER DES KM5 IBIZA

Alle Details der geplanten Events für jeden Tag finden Sie auf https://hodlrally.com/

"Diese unglaubliche, unvergessliche Rallye wird das erste Event seiner Art sein und ein Erlebnis, das man auf keinen Fall verpassen sollte", so Nightingale. "Wir sind überzeugt, dass die ganze Welt aufhorchen wird, wenn wir für Blockchain-Technologien auf diese außergewöhnliche und aufregende Weise quer durch Europa werben."

Über HODL RALLY



HODL RALLY ist das weltweit erste Blockchain-inspirierte Supersportwagen-Rallye-Erlebnis. Die achttägige Veranstaltung kombiniert Blockchain-Konferenzen mit Partys, Dinners, Fashion-Shows, Yachtpartys, Club-Anmietungen und vielen Superautos. Die Tour, die durch Europa führt, wird in acht Tagen in acht Städten Station machen und mit einer VIP-Superyacht-Party auf Ibiza enden. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://HODLRALLY.com/.

Clarity PR

Maria Jung

Maria@Clarity.pr



CryptoCurrencyWire (CCW) Kontakt:

New York, New York

www.CryptoCurrencyWire.com

212 418 1217

Editor@CryptoCurrencyWire.com