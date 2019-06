Gleich zu Beginn dieses Jahres, am 3. Januar 2019, fiel die Aktie der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd (WKN: HLAG47) auf ein neues Korrekturtief von 21,24 Euro zurück. Seitdem jedoch scheint der Titel nur noch eine Richtung zu kennen, nämlich nach oben. Dabei erscheint dies absolut unlogisch, wo doch alle Indikatoren auf eine bevorstehende Rezession hindeuten. Die Sache scheint den Marktteilnehmern dabei so klar zu sein, dass die Kursbewegungen in allen anderen wichtigen Assets zu diesen Aussichten passen.

So steigt der Euro Bund Future, was fallende Zinsen in Deutschland respektive der Eurozone impliziert. Darüber hinaus standen die Ölpreise (Brent, WTI) zuletzt unter Abgabedruck. Beide Kursbewegungen passen dabei sehr gut zum Szenario einer bevorstehenden Rezession. Denn um diese zu bekämpfen müssen die Notenbanken die Leitzinsen senken. Zudem sinkt in einer Rezession natürlich die Ölnachfrage, was bei einem zumindest gleichbleibenden Angebot eben sinkende Preise zur Folge hat.

Ja, selbst die Kursbewegungen der sogenannten zyklischen Aktien - zu denen allerdings auch das Papier der Reederei Hapag-Lloyd gehören würde - passen wie die Faust aufs Auge zu diesem Rezessionsszenario. Insofern scheint die Aktie von Hapag-Lloyd gegenwärtig wirklich ein absolutes Phänomen zu sein. Was aber könnte dahinter stecken? Schauen wir es uns doch einfach mal gemeinsam an!

Aktienkurse basieren auf Angebot und Nachfrage…

Um zu verstehen, wie es zu einer solchen - offensichtlich nicht zur aktuellen Lage passenden - Kursentwicklung kommen kann, muss man natürlich wissen wie Aktienkurse entstehen. Denn letztlich basieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...