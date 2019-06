FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

ZKW XFRA US4937231003 KEYW HOLDING CORP.DL-,001

3MW XFRA AU000000LIT3 LITHIUM AUSTRALIA

XFRA US16955B1061 CHINA BAT GRP INC.DL-,001

VSC XFRA DE000A14KL72 4SC AG

XFRA CA00791B1085 ADVENTUS ZINC CORP. O.N.

XFRA US0094112085 AIRMEDIA GROUP ADR 10

75A XFRA GB00BVGBWW93 ASSURA PLC LS-,10