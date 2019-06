FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.06.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 14.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.06.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XPA XFRA LU0119336021 AMUN.II-EM.EUR.MED.A EO C

GEY XFRA CH0114405324 GARMIN LTD NAM.SF 0,10

X9IW XFRA LU0372176460 AMUN.II-GL MU.-AS.A EO C.