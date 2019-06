IRW-PRESS: Versus Systems Inc.: Versus Systems gibt bekannt, dass WINFINITE in neuen Handyspielen des Premium-Herstellers Ludare Games verfügbar sein wird

Versus Systems geht Partnerschaft mit Ludare Games Group ein, wodurch patentierte WINFINITE-Belohnungsplattform für zukünftige Spiele bereitgestellt wird

Los Angeles, Kalifornien, 13. Juni 2019. Versus Systems Inc. (Versus) (CSE: VS, OTCQB: VRSSF, Frankfurt: BMVA) meldet die Partnerschaft mit der Ludare Games Group hinsichtlich der Integration der patentierten WINFINITE-Plattform in zukünftige Spiele, darunter ein ortsbezogenes Augmented-Reality-Handyspiel. Das Portfolio finden Sie unter www.ludare.com.

Das Team von Ludare hat bereits mit einigen der erfolgreichsten kreativen Kapazitäten der Welt zusammengearbeitet - darunter große Film-, Fernseh- und Spieleprojekte. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ludare, um den attraktivsten Kapazitäten der Welt eine realistische Wertschätzung näherzubringen, sagte Matthew Pierce, Founder und CEO von Versus Systems.

Winfinite ist eine einzigartige Plattform, die es unseren Spielern ermöglicht, ihr Engagement im Spiel zu steigern und bedeutsame Belohnungen zu erhalten, sagte Amar Kurani, Director der Ludare Games Group. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Versus Systems, um neue Erfahrungen mit Winfinite zu ermöglichen.

Über die Ludare Games Group

Ludare Games Group Inc. ist ein Premium-Herausgeber von erstklassigen mobilen Unterhaltungsinhalten, der aktiv mit genreführenden Entwicklungsstudios und weltweit anerkanntem geistigem Eigentum zusammenarbeitet. Ludare nutzt auf einzigartige Weise die Technologie, um das Spielerlebnis und die Prozesse in Zusammenhang mit dem Betrieb und der Skalierung von Handyspielen zu verbessern. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.ludare.com.

Über Versus Systems

Versus Systems, Inc. hat mit WINFINITE ein eigenes Preisvergabe- und Werbesystem für In-Game-Aktivitäten bei Videospielen entwickelt, das es Herausgebern und Entwicklern von Spielen ermöglicht, während des Spiels auf mobilen Geräten, Spielkonsolen, PCs und Streaming-Medien Preise anzubieten. Markenunternehmen bezahlen für die Platzierung von Produkten über WINFINITE und die Spieler kämpfen um diese Preise. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.versussystems.com.

Weitere Informationen zur neuen WINFINITE-Plattform von Versus Systems finden Sie auf www.versussystems.com oder im offiziellen YouTube-Kanal von Versus Systems.

