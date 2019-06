The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA MB31 XFRA CA30219B1094 EXPERION HOLDINGS LTD EQ00 EQU EUR N

CA 4ARB XFRA US00941Q1040 AIRNET TECHN. ADR 10 EQ00 EQU EUR N

CA CNG1 XFRA US07039P1049 BAT GROUP INC. DL-,001 EQ00 EQU EUR N

CA VUCE XFRA IE00BGYWFK87 VAN.USD CORP.BD DL ACC EQ01 EQU EUR Y

CA UETE XFRA LU1048313974 UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL EQ01 EQU EUR Y