The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000HLB3100 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06B/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3118 LB.HESS.THR.CA.TIL.06A/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3126 LB.HESS.THR.CA.TIL.06B/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB31N3 LB.HESS.THR.CARRARA06A/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB31Z7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06A/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3233 LB.HESS.THR.CA.TIL.06C/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013426376 SPIE 19/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA US00206RHS40 AT + T INC. 19/25 BD01 BON USD N

CA XFRA US00206RHV78 AT + T INC. 19/26 BD01 BON USD N

CA XFRA US337738AT51 FISERV 19/26 BD02 BON USD N

CA XFRA US337738AU25 FISERV 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US337738AV08 FISERV 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA US455780CK06 INDONESIA 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1965538785 MACQUARIE G. 19/29 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2012546714 INDONESIA 19/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2013518472 LUMINOR BANK 19/22 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2013525501 LLOYDS BANK 19/26 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2013531228 NM PLC 19/21 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2013536029 SVENSK.HDLSB. 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2013574038 CAIXABANK SA 19/26 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2013574202 FORD MOTO.CR 19/23 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2013574384 FORD MOTO.CR 19/26 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2013618421 ISS GLOBAL 19/26 MTN BD02 BON EUR N

CA AZC XFRA CA00791E1025 ADVENTUS MNG CORP. EQ00 EQU EUR N