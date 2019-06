FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

3SUR XFRA IE00BZ173V67 ISHSIV-M.USA S. EOD 7.274 EUR

HLAG XFRA DE000HLAG475 HAPAG-LLOYD AG NA O.N. 0.150 EUR

HZ8 XFRA US45774W1080 INSTEEL INDS INC. 0.027 EUR

8CW XFRA US22822V1017 CROWN CASTLE INTL 0.994 EUR

H0H1 XFRA US40425X4079 HMS HYDR.MA.+SYS GDR REGS 0.404 EUR

2B7J XFRA IE00BDZZTM54 ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD 0.040 EUR

36B3 XFRA IE00BGDPWW94 ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS 0.106 EUR

36B4 XFRA IE00BGDQ0V72 ISHSIV-MSCI JAPAN SRI DL 0.041 EUR

36B5 XFRA IE00BGDQ0T50 ISHSIV-MSCI EM SRI DLDIS 0.039 EUR

36B6 XFRA IE00BZ173T46 ISHSIV-M.USA S. DLD 0.033 EUR

XFRA MX0MGO0000N7 MEXICO 2021 0.152 EUR

XFRA MX0MGO0000P2 MEXICO 2031 0.181 EUR

XFRA MX0MGO0000Q0 MEXICO 2022 0.152 EUR

XFRA MX0MGO0000R8 MEXICO 2042 M 0.181 EUR

XFRA MX0MGO0000U2 MEXICO 2034 M 0.181 EUR

XFRA MX0MGO0000V0 MEXICO 2019 M 0.117 EUR

XFRA MX0MGO000078 MEXICO 2024 0.233 EUR

XFRA MX0MGO000102 MEXICO 2047 M 0.187 EUR

IS3K XFRA IE00BCRY6003 ISHSIV-DL S.D.H.Y.BD DL D 2.176 EUR

IS3J XFRA IE00BCRY5Y77 ISIV-DL S.D.C.B U.ETF DLD 0.601 EUR

IS3L XFRA IE00BCRY6227 ISHSIV-DL ULTRASH.BD DL D 1.260 EUR

IS04 XFRA IE00BSKRJZ44 ISHSIV-DL T.BD20+YR DL D 0.056 EUR

IBC8 XFRA IE00BDZVHF28 ISHSII-EO STOXX50 X-F.EOD 0.094 EUR

IS3F XFRA IE00BCLWRB83 IS DL C.B.I.R.H.U.ETF DLD 0.798 EUR

IQQ1 XFRA IE0030974079 IS FTSEUFI.100 U.ETF EOD 0.687 EUR

IQQS XFRA IE00B02KXM00 IS EO STOXX SM.U.ETF EOD 0.556 EUR

IQQM XFRA IE00B02KXL92 ISHS-ESTXX MID UC. ETF 1.004 EUR

IQQV XFRA IE00B0M62T89 IS EO TO.MA.V.L.U.ETF EOD 0.568 EUR

IQQG XFRA IE00B0M62V02 IS EO.TO.MA.G.L.U.ETF EOD 0.487 EUR

IQQA XFRA IE00B0M62S72 IS EURO DIVID.U.ETF EOD 0.823 EUR

IQQP XFRA IE00B0M63284 IS EUR.PROP.YI.U.ETF EOD 0.894 EUR

IBCD XFRA IE0032895942 IS DL CORP BD U.ETF DLD 0.947 EUR

IBCS XFRA IE0032523478 ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD 0.340 EUR

IQQN XFRA IE00B14X4M10 ISHS-MSCI NTH AMERICA DLD 0.161 EUR

IQQU XFRA IE00B14X4N27 IS MSCI EU.XUK U.ETF EOD 0.640 EUR