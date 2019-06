FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UCBN XFRA US90984P3038 UTD COMMUNITY BANKS DL 1 0.150 EUR

IWTA XFRA AT0000842521 ERSTE BD EM.MA. EURR01AEO 1.500 EUR

JEN XFRA DE000A2NB601 JENOPTIK AG NA O.N. 0.350 EUR

0WP XFRA JE00B8KF9B49 WPP PLC LS-,10 0.420 EUR

WJL XFRA CA7477131055 QUARTERHILL INC. 0.008 EUR

4GC XFRA US6378701063 NAT.STORAGE AFFIL.TR.SBI 0.283 EUR

FBGA XFRA LU0132935627 F+C FD-HVB STIFTUNGSFDS 12.500 EUR

FJJA XFRA DE0009805507 UNIIMMO: DEUTSCHLAND 2.100 EUR

FHDD XFRA AT0000857412 AMUNDI AUSTRIA STOCK A 2.500 EUR

FHDJ XFRA AT0000857040 AMUNDI GOLD STOCK A 0.200 EUR

IWTD XFRA AT0000746755 ESPA ST.BIOTEC EOR01TEO 3.546 EUR

S6IA XFRA US5253271028 LEIDOS HOLDINGS DL-,0001 0.283 EUR

MO4 XFRA GB00B8HX8Z88 MEDICLINIC INTERN. LS-10 0.053 EUR

QDVQ XFRA IE00BYM31M36 ISHSIV-FALL.A.H.Y.C.BDDLD 0.111 EUR

FVUI XFRA IE00BFWXDX52 F.L.DL IGCBETF DLD 0.423 EUR

RYQ XFRA US75508B1044 RAYONIER ADV. MATERIALS 0.062 EUR

NRN XFRA US98389B1008 XCEL ENERGY DL 2,50 0.358 EUR

WD5 XFRA US98310W1080 WYNDHAM DESTINATIO.DL-,01 0.398 EUR

WTH XFRA US9818111026 WORTHINGTON INDS 0.203 EUR

W3U XFRA US9598021098 WESTERN UNION CO. DL-,01 0.177 EUR

WRI XFRA US9396531017 WASHINGTON REIT SBI 0.265 EUR

73W XFRA US92978AAA07 WACHOVIA CAP.TR.III UND. 0.001 %

XFRA DE000HSH4F31 HCOB MZC 3 13/19 0.000 %

VA7A XFRA US92345Y1064 VERISK ANALYTICS DL-001 0.221 EUR

VNB XFRA US9197941076 VALLEY NATL BANCORP 0.097 EUR

2H4 XFRA GB00BD0NVK62 HOLLYWOOD BOWL GRP LS-,01 0.026 EUR

UVD XFRA US91347P1057 UNIVERSAL DISPLAY DL-,01 0.088 EUR

F1EF XFRA US31620R3030 FIDELITY NATL FINL. FNF 0.274 EUR

3U6 XFRA US9026811052 UGI CORP. 0.265 EUR

T70 XFRA US8946501009 TREDEGAR CORP. 0.097 EUR

TN8 XFRA US8835561023 THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 0.168 EUR

TXT XFRA US8832031012 TEXTRON INC. DL-,125 0.018 EUR

TU8 XFRA US8766641034 TAUBMAN CENTERS DL-,01 0.596 EUR

SA8A XFRA US83545G1022 SONIC AUTOMOTIVE A DL-,01 0.088 EUR

SVC XFRA US8175651046 SERVICE CORP. INTL DL 1 0.159 EUR