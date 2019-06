Der Handelsstreit zwischen den USA und China eskaliert immer weiter.



Ob Zinssenkungen der EZB sowie der US-Notenbank ausreichen, um die Lage an den Wirtschafts- und Finanzmärkten zu stabilisieren, schätzt Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, in der aktuellen Sendung ein. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.