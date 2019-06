Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Leoni von 17 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Aufgrund der weltweit schwachen Autoproduktion in diesem Jahr und der enttäuschenden Zahlen des Autozulieferers für das erste Quartal habe er seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2019 bis 2021 deutlich reduziert, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2019 / 19:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-06-13/09:26

ISIN: DE0005408884