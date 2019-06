Auf den Crash hatten etliche Anleger sehnsüchtig gewartet - und dann griffen sie mit vollen Händen zu: Die Aktie von Beyond Meat ging am Mittwoch mit einem Plus von 13 Prozent durch die Decke, nachdem die Aktie am Dienstag 25 Prozent verloren hatte. Die warnenden Stimmen der Analysten werden ignoriert.

Den vollständigen Artikel lesen ...