Nvidia und der perfekte Short-Einstieg

Pullback-Short StrategieRückblick: Gehörte der Grafik-Chiphersteller Nvidia in den letzten Jahren noch zu den großen Gewinnern an der Nasdaq, ist davon seit September 2018 nicht mehr viel zu sehen. Die Kurse sind deutlich eingebrochen und das Papier hat seit dem Hoch des vorigen Jahres mehr als 50 Prozent an Wert verloren. Auch im Mai ging es wieder steil nach unten und die Bären haben hier das Ruder fest in der Hand.Meinung: Die technische Gegenreaktion der letzten Handelstage hat mittlerweile die 20-Tage-Linie erreicht. Hier bildete sich am Dienstag eine Umkehrkerze, welche bereits das mögliche Ende dieser Aufwärtsbewegung anzeigte. Wenn die Bären ihre Vormachtstellung weiter behaupten wollen, dann müssen sie exakt hier wieder aufs Gas drücken. Dies war unsere Short-Gelegenheit.Den Short auf die Aktie haben wir im Traders Live Chat auf ratgeberGELD.at bereits im gestrigen Handel bei 148.75 USD eröffnet und der Stopp geht über das Hoch der letzten Tage. Aktuell gehen wir davon aus, dass die Tiefs von Anfang Juni alsbald erneut getestet werden dürften.: Heute findet wieder mein täglicherstatt - Du kannst an diesem Event natürlich absolut kostenfrei teilnehmen. Ich präsentiere hier meine täglichen Gameplan, starke Momentumaktien und einen Überblick über die aktuelle Marktsituation.Hier der Link zum Live Stream https://www.ratgebergeld.at/middayalert oder über mein Facebookprofil https://www.facebook.com/ratgebergeldAutor: Achim Mautz besitzt SHORT-Positionen in NVDA