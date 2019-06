Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Telefonica Deutschland anlässlich der beendeten Auktion der 5G-Mobilfunkfrequenzen in Deutschland auf "Buy" mit einem Kursziel von 4,80 Euro belassen. Die Versteigerung habe länger als erwartet gedauert, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem habe der Gesamterlös von 6,55 Milliarden Euro weit über ihrer ursprünglichen Prognose von 5 Milliarden Euro gelegen./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2019 / 19:39 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-06-13/09:58

ISIN: DE000A1J5RX9