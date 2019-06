Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum zweiten Mal innerhalb von nur drei Monaten hat die EZB ihre Forward Guidance angepasst und stellt nun in Aussicht, die Leitzinsen bis mindestens Mitte 2020 nicht anzuheben, so die Analysten der DekaBank.Zudem unterstreiche sie ihre Bereitschaft, auf ungünstige wirtschaftliche Entwicklungen mit einer erneuten Lockerung ihrer Geldpolitik zu reagieren. Die Analysten der DekaBank würden hieraus folgern, dass das Wachstum und die Inflation die EZB deutlich auf der oberen Seite überraschen müssten, um sie schon in der zweiten Jahreshälfte 2020 zu einer Anhebung des Einlagensatzes zu motivieren. Dies würden die Analysten der DekaBank jedoch für wenig wahrscheinlich halten, sodass sie erst ab Mitte 2021 sukzessive Leitzinserhöhungen erwarten würden. Eine erneute Senkung des Einlagensatzes würden die Analysten nicht mehr kategorisch ausschließen, würden sie aber auch nicht zu einem Bestandteil ihres Hauptszenarios machen. Denn ihres Erachtens wäre ein solcher Schritt keine adäquate Antwort auf eine weitere Verlangsamung des Wirtschaftswachstums. Plausibler wäre er, um einer unerwünschten Aufwertung des Euro entgegenzuwirken, z.B. im Fall starker Leitzinssenkungen der FED. (Ausgabe Juni/Juli 2019) (13.06.2019/alc/a/a) ...

