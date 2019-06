Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Underperform" mit einem Kursziel von 12,1 Euro belassen. Die hohen Kosten der 5G-Frequenzauktion seien eine Belastung für den Sektor, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Branchen-Studie. Allerdings komme das Ergebnis nicht ganz überraschend angesichts der täglichen Angaben zum Verlauf des Bieterverfahrens. Die Telekom habe die Frequenzen erhalten, auf die sie beständig geboten habe. Angesichts der Größe der Gesellschaft seien die Kosten nicht allzu belastend./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2019 / 19:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2019 / 19:29 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-06-13/10:14

ISIN: DE0005557508