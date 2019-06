Schaltbau Holding AG: Schaltbau-Tochter Bode beliefert Volkswagen exklusiv mit Schiebetür-Komponenten für das Ridesharing-Fahrzeug MOIA DGAP-News: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e): Vertrag Schaltbau Holding AG: Schaltbau-Tochter Bode beliefert Volkswagen exklusiv mit Schiebetür-Komponenten für das Ridesharing-Fahrzeug MOIA 13.06.2019 / 10:14 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München/Kassel, 13. Juni 2019. Die Schaltbau-Tochter Gebr. Bode GmbH & Co. KG ("Bode") hat heute mitgeteilt, mit der Volkswagen AG ("VW") einen Vertrag zur Lieferung von elektrischem Antrieb und anderen Komponenten für das Linear-Schiebetür-System des VW-Ridesharing-Fahrzeugs MOIA geschlossen zu haben. Bode hat die Komponenten eigens für dieses Fahrzeug entwickelt und nutzt dabei die langjährige Erfahrung aus der Entwicklung und Herstellung von Schiebetürkomponenten für VW. MOIA ist ein neues Sammeltaxi-Konzept von VW, das speziell zur Entlastung des Individualverkehrs in Ballungsräumen konzipiert wurde. Die MOIA-Fahrzeuge sind seit Juli 2018 in Hannover und seit April diesen Jahres in Hamburg im Einsatz. Der Service soll zügig auch in weiteren Städten eingeführt werden. Robert Wittmann, Sprecher der Bode-Geschäftsführung, kommentiert: "Wir freuen uns, unsere Expertise als Marktführer für Bustüren in Europa und langjähriger Lieferant von Schiebetür-Komponenten unter anderem für eine Reihe von VW-Fahrzeugen jetzt auch mit Schiebetürsystem-Komponenten für ein so fortschrittliches Verkehrsprojekt wie VW MOIA einbringen zu können. Das Marktpotenzial für Ridesharing-Dienstleistungen dürfte aufgrund der hohen Individualverkehrs-Belastung größerer Städte enorm sein. Bereits in Kürze wird Bode mit seinen Komponenten und Systemen auch für weitere Fahrzeuge verlässlicher Partner sein, die im Rahmen innovativer Verkehrskonzepte zum Einsatz kommen." Kontakt Wolfgang Güssgen Leiter Investor Relations & Corporate Communications Schaltbau Holding AG Hollerithstraße 5 81829 München Deutschland T +49 89 93005-209 guessgen@schaltbau.de www.schaltbaugroup.de Über Schaltbau Die Schaltbau-Gruppe gehört mit einem Jahresumsatz von etwa EUR 500 Mio. und mit etwa 3.000 Mitarbeitern zu den international führenden Anbietern von Komponenten und Systemen für die Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der Schaltbau-Gruppe mit den Kernmarken Schaltbau, Bode und Pintsch entwickeln hochwertige Technik und kundenspezifische Lösungen für Schienenfahrzeuge, Bahninfrastruktur, Straßenfahrzeuge und weitere industrielle Anwendungen. Das Portfolio umfasst u. a. Hoch- und Niederspannungskomponenten, Tür- und Zustiegssysteme, Inneneinrichtungen für Schienenfahrzeuge, komplette Bahnübergänge sowie Rangier- und Signaltechnik. Innovative Produkte machen Schaltbau zu einem maßgeblichen Partner in der Industrie, insbesondere in der Verkehrstechnik und bei industriellen Anwendungen mit Gleichstrom-Schalttechnik in Zukunftsmärkten wie New Energy, E-Mobility, DC-Industry und Smart Building. Disclaimer Diese Corporate News enthält Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen und die Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den vorausschauenden Aussagen abweichen können. Die Schaltbau Holding AG beabsichtigt nicht, diese vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren. 13.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Schaltbau Holding AG Hollerithstraße 5 81829 München Deutschland Telefon: +49 89 - 93005 - 209 Fax: +49 89 - 93005 - 398 E-Mail: guessgen@schaltbau.de Internet: www.schaltbaugroup.de ISIN: DE000A2NBTL2 WKN: A2NBTL Indizes: Prime Standard Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 824003 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 824003 13.06.2019 ISIN DE000A2NBTL2 AXC0093 2019-06-13/10:15