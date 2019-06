Homes & Holiday AG: Sachkapitalerhöhung zu 2,50 Euro je Aktie erfolgt DGAP-News: Homes & Holiday AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Homes & Holiday AG: Sachkapitalerhöhung zu 2,50 Euro je Aktie erfolgt 13.06.2019 / 10:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Homes & Holiday AG: Sachkapitalerhöhung zu 2,50 Euro je Aktie erfolgt - Grundkapital um 195.888 auf 1.2810.612 Aktien erhöht - Teil der Kaufpreiszahlung zu Bewertung von 2,50 Euro je Aktie für Übernahme von Top Villas Mallorca München/Palma de Mallorca, 13. Juni 2019. Die Homes & Holiday AG (ISIN: DE000A2GS5M9), Spezialist für Ferienimmobilien in Spanien und City Immobilien in Deutschland, hatte im Oktober 2018 die auf Finca- und Ferienhausvermietung auf Mallorca spezialisierte Top Villas Mallorca S.L. übernommen. Die Zahlung des Kaufpreises erfolgte teilweise in Aktien. Wie mit der Verkäuferin vereinbart, wurde diese Sachkapitalerhöhung inzwischen in das Handelsregister eingetragen. So wurde das Grundkapital der Homes & Holiday AG um 195.888 Aktien auf 1.2810.612 Aktien erhöht. Im Rahmen der Übernahme wurden die neuen Aktien mit 2,50 Euro je Aktie bewertet. Es besteht eine Verpflichtung (Lockup), die neuen Aktien für einen Mindestzeitraum von 12 Monaten zu halten. Der fixe Anteil der Bar-Komponente des Kaufpreises wurde bereits in 2018 gezahlt. Rund 54% der Bar-Komponente sind variabel und an definierte Ertragsziele für die Jahre 2018 und 2019 gekoppelt. Insgesamt wurden im Jahr 2018 die Anbieter Top Villas Mallorca, Finca Booking und EasyFinca übernommen. Die Integration der Unternehmen und Objekte ist inzwischen abgeschlossen und im Bezug auf den Angebotsbestand wurde die kritische Größe von rund 1.000 Ferienhäusern überschritten. Damit ist die Homes & Holiday Gruppe mit dem Buchungsportal https://www.portaholiday.de zur Nummer zwei in der Ferienvermietung auf Mallorca aufgestiegen und ist gut positioniert, um die Vorteile des integrierten Geschäftsmodells aus Immobilienvermittlung und Ferienvermietung zu nutzen. Kontakt Homes & Holiday AG // Ludwigstraße 8 // 80539 München // https://www.homes-holiday.com Presse & Bildanfragen Ulrike Eschenbecher // Tel. +49 171 753 26 10 // Tel. +49 89 2060 21 38 // ulrike.eschenbecher@homes-holiday.com Investor Relations & Finanzpresse Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // ir@homes-holiday.com Über die Homes & Holiday AG Die Homes & Holiday AG mit Sitz in München hat sich mit ihren Tochtergesellschaften Porta Mondial, Porta Mallorquina und Porta Holiday als erstes Franchisesystem auf Ferienimmobilien spezialisiert. Innerhalb eines integrierten Geschäftsmodells bietet die Gruppe alle Dienstleistungen vom klassischen Maklergeschäft (Porta Mondial/Porta Mallorquina), Ferienvermietung (Porta Holiday) bis Property Management (über externe Dienstleister) an. Dabei konzentriert sich die Gruppe mit ihren Standorten auf Spanien und Deutschland, Europas attraktivste Märkte für Ferienimmobilien. 13.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Homes & Holiday AG Ludwigstraße 8 80539 München Deutschland Telefon: +49 211 86 81 57 30 E-Mail: info@homes-holiday.com Internet: www.homes-holiday.de ISIN: DE000A2GS5M9 WKN: A2GS5M Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access) EQS News ID: 824013 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 824013 13.06.2019 ISIN DE000A2GS5M9 AXC0095 2019-06-13/10:17