Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für 1&1 Drillisch auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die hohen Kosten der 5G-Frequenzauktion seien eine Belastung für den Sektor, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Branchen-Studie. Allerdings komme das Ergebnis nicht ganz überraschend angesichts der täglichen Angaben zum Verlauf des Bieterverfahrens. Für 1&1 Drillisch bedeute der Ausgang, dass das Unternehmen den nächsten Schritt hin zu einem Anbieter mit eigener Infrastruktur gehe./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2019 / 19:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2019 / 19:29 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-06-13/10:20

ISIN: DE0005545503