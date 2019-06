IRW-PRESS: MGX Minerals Inc.: MGX Minerals gewinnt Suzanne West Environmental Excellence Award 2019 auf der Global Petroleum Show

Vancouver, British Columbia / 13. Juni 2019 / MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / OTCQB: MGXMF / FSE: 1MG) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen auf der Global Petroleum Show 2019 in Calgary, Alberta, für sein Projekt Powering the Cleantech Economy with Innovation Wastewater Treatment den Suzanne West Environmental Excellence Award erhalten hat. Die Global Petroleum Show Awards Gala, die 2014 ins Leben gerufen wurde, ist eine der bedeutendsten Veranstaltungen im Bereich neue Branchentrends und würdigt die Führungskräfte, die den Wandel vorantreiben, hervorragende Leistungen in den Mittelpunkt stellen und den gesunden Fortschritt in der Mineralölindustrie fördern.

Die Anerkennung der Technologie von MGX auf der GPS 2019 ist eine großartige Bestätigung für die Öl- und Gasindustrie, sagte Jared Lazerson, President und CEO von MGX. Die Bereiche Cleantech und neue Energie durchlaufen gerade einen grundlegenden Wandel, und wir sind stolz darauf, Teil des Übergangs der Ölindustrie zur Elektrifizierung zu sein und die traditionelle Energie mit der Wirtschaft der erneuerbaren Energien zu verbinden.

Über die Global Petroleum Show

Die Global Petroleum Show (GPS) ist Nordamerikas bedeutendste Veranstaltung in Bezug auf Energie, an der mehr als 50.000 internationale und nationale Führungskräfte aus über 21.000 Unternehmen der Öl- und Gasindustrie teilnehmen. Beamte und Führungskräfte von staatlichen, nationalen und internationalen Energieunternehmen aus der gesamten Lieferkette treffen sich auf der GPS, um sich über innovative Technologien auszutauschen, Geschäfte zu tätigen und komplexe und kontroverse Diskussionen mit dem Ziel zu führen, die Zukunft der Energiewirtschaft zu gestalten. Die Messe bietet allen Branchenteilnehmern auch eine Plattform, auf der sie Strategien für Öl und Gas, erneuerbare Energien und die Einführung neuer, noch nicht entdeckter Energiequellen entwickeln können.

Über MGX Minerals

MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcen- und Technologieunternehmen mit Beteiligungen an internationalen Rohstoff-, Energie- und Wasserprojekten im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.mgxminerals.com.

