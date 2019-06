Original-Research: blockescence plc - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu blockescence plc Unternehmen: blockescence plc ISIN: MT0000580101 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 13.06.2019 Kursziel: EUR 1,90 (bislang EUR 1,70) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler Einstieg in das Ad Tech-Segment Gestern hat blockescence den Einstieg in das Ad Tech-Wachstumssegment bekannt gegeben, indem mit Applift einer der nach u. E. global führenden Pionierunternehmen übernommen wurde. Die Übernahme passt aus unserer Sicht sehr gut zum bisherigen Beteiligungsportefeuille und ist aufgrund des gewählten Kaufpreisarrangements nach u. E. unmittelbar wertschöpfend. Daher passen wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel auf Sicht von 24 Monaten von bislang EUR 1,70 auf EUR 1,90 je Aktie (Base Case-Szenario) an. Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von EUR 1,26 ergibt sich im Base Case-Szenario ein von uns erwartetes Kurspotenzial von 50,8%. Wir bekräftigen dementsprechend unser Buy-Rating für die Aktien der blockescence plc. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18295.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

June 13, 2019 03:52 ET (07:52 GMT)