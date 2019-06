Berlin (ots) -



Der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. hat mit Wirkung zum 1. Juli 2019 Herrn Dr. Ralf Kantak zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt. Er übernimmt das Amt von Uwe Laue, der sechs Jahre an der Spitze des Verbandes stand. Der PKV-Hauptausschuss, das höchste Entscheidungsgremium des Verbandes, wählte Dr. Kantak einstimmig.



Dr. Ralf Kantak ist seit 2013 Vorstandsvorsitzender der "Süddeutsche Krankenversicherung a.G." sowie Mitglied des PKV-Hauptausschusses. Der Hauptausschuss wählte zugleich Uwe Laue zum Ehrenmitglied des Verbandes.



Außerdem gehören dem PKV-Vorstand als stellvertretende Vorsitzende an:



Thomas Brahm (neu gewählt ab 1. Juli 2019) Debeka Krankenversicherungsverein a. G., Koblenz



Dr. Andreas Eurich Barmenia Krankenversicherung a. G., Wuppertal



Nina Klingspor (neu gewählt ab 1. Juli 2019) Allianz Private Krankenversicherungs-AG, München



Ulrich Leitermann SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G., Dortmund



Dr. Clemens Muth DKV Deutsche Krankenversicherung AG, Köln



Dr. Thilo Schumacher AXA Krankenversicherung AG, Köln



Dr. Florian Reuther als geschäftsführendes Vorstandsmitglied



