Aus der aktuellen Ausgabe von Maydorns Meinung: Wer an Solar-Aktien denkt, der denkt vermutlich zunächst an "Pleiten, Pech und Pannen", dann an schmerzhafte Kursverluste und fragt sich dann vielleicht irgendwann, was eigentlich aus den Unternehmen geworden ist, die nicht der Pleitewelle der zurückliegenden Jahre zum Opfer gefallen sind. In Deutschland ist das Angebot an Solar-Aktien sehr überschaubar geworden. Einziger "Überlebender" des jahrelangen Ausscheidungsrennens der Branche ist der Wechselrichter-Hersteller SMA Solar. Aber so richtig rund läuft es bei SMA nicht. Die Umsätze stagnieren, man kommt nicht so recht aus den roten Zahlen. So richtig in Fahrt kommt auch die Aktie nicht, auch wenn sie seit dem Tief im Dezember 2018 um über 50 Prozent zugelegt hat.

