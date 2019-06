Die Schaltbau Holding AG (ISIN: DE0007170300)-Tochter Gebr. Bode GmbH & Co. KG ("Bode") hat heute mitgeteilt, mit der Volkswagen AG ("VW") einen Vertrag zur Lieferung von elektrischem Antrieb und anderen Komponenten für das Linear-Schiebetür-System des VW-Ridesharing-Fahrzeugs MOIA geschlossen zu haben. Bode hat die Komponenten eigens für dieses Fahrzeug entwickelt und nutzt dabei die langjährige Erfahrung aus der Entwicklung und Herstellung von Schiebetürkomponenten für VW.

MOIA ist ein neues Sammeltaxi-Konzept von VW, das speziell zur Entlastung des Individualverkehrs in Ballungsräumen konzipiert wurde. Die MOIA-Fahrzeuge sind seit Juli 2018 in Hannover und seit April diesen Jahres in Hamburg im Einsatz. Der Service soll zügig auch in weiteren Städten eingeführt ...

