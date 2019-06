Von Organisationsentwicklung und Mitarbeiterfeedback ist bislang häufig nur in HR-Abteilungen zu hören. Dabei kostet Desinteresse an diesen Themen eine Führungsebene viele wertvolle Ressourcen. Unternehmensstrategien sind kein reines Top-Down Thema und dürfen nicht so behandelt werden, wenn man seine Geschäftsziele erreichen möchte. Sarah Bohlmeier von teambay erklärt, was regelmäßiges Mitarbeiterfeedback mit strategischer Geschäftsführung zu tun hat.

Den vollständigen Artikel lesen ...