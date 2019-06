Die Varta AG (WKN: A0TGJ5) schließt die gestern angekündigte Kapitalerhöhung heute erfolgreich ab. Die Aktien werden zu je 46,70 Euro ausgegeben. Der Erlös von 104 Millionen Euro (brutto) fließt in den Ausbau der LI-Batterien-Produktion. Damit positioniert sich Varta als stark wachsender Anbieter im boomenden Lithiumzellen-Geschäft.

Für zusätzliche 40 Millionen wiederaufladbare Lithium-Ionen-Zellen bedarf es laut Varta einem Investitionsvolumen von 100 Millionen Euro. Der Konzern aus Ellwangen will seine Produktion auf über 80 Millionen Zellen in 2020 und mehr als 100 Millionen Zellen in 2021 ausweiten. Dieser Finanzbedarf wird nun durch die Kapitalerhöhung gedeckt.

