Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die konjunkturellen Abwärtsrisiken, unter anderem im Zusammenhang mit den globalen Handelskonflikten, sowie die sehr niedrigen Inflationserwartungen haben einen flachen Verlauf der Bundkurve zur Folge, so die Analysten der DekaBank.Denn zum einen würden sie unmittelbar zu einer erhöhten Nachfrage nach langlaufenden Bundesanleihen führen. Zum anderen würden sie die Marktteilnehmer in ihrer Einschätzung bestärken, dass die EZB noch für lange Zeit an ihrer extrem expansiven Geldpolitik festhalten werde. ...

