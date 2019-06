Die Investmentbank Oddo BHF hat Zurich Insurance Group mit "Neutral" und einem Kursziel von 350 Franken in die Bewertung aufgenommen. Der Schweizer Versicher biete ein wohl gegliedertes Geschäftsmodell, das die Entwicklung der freien Barmittel gut abschätzbar mache, schrieb Analyst Benoit Valleaux in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei in den Konsensschätzungen aber schon berücksichtigt. Das Aufwärtspotenzial sei begrenzt./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2019 / 16:04 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2019 / 17:36 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-06-13/11:14

ISIN: CH0011075394