Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal": Aktien von Wasserstoffspezialisten sind seit Monaten heiß begehrt, zum Beispiel Nel (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G): Die Papiere des norwegischen Konzerns sind allein seit Anfang April von 0,60 auf 1,00 Euro nach oben geschnellt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...