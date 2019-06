Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Telefonica Deutschland nach Abschluss der Auktion der 5G-Mobilfunkfrequenzen in Deutschland auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,85 Euro belassen. Die Kosten für die vier an der Versteigerung teilnehmenden Telekomgesellschaften seien weit höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das Papier von Telefonica Deutschland preise viele negative Nachrichten rund um die Frequenzauktion schon ein./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2019 / 20:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-06-13/11:24

ISIN: DE000A1J5RX9