++ US-Inflationsdaten enttäuschen und bekräftigen Erwartungen an Zinssenkung ++ Sichere Anlagen bleiben attraktiv ++ Oxford Economics präsentiert neuen Ausblick ++ DE30 mit wichtigem Befreiungsschlag ++Einerseits ziehen sich Anleger in "sichere Häfen" wie Anleihen, Gold oder den japanischen Yen zurück, andererseits stieß der US-Aktienmarkt seit Anfang Juni auf starkes Käuferinteresse. Athanasios Vamvakidis und Adarsh Sinha, Währungsstrategen der Bank of America Merrill Lynch, sehen hier eine Übertreibung, da sie behaupten, dass "der Anleihemarkt zu pessimistisch und der Aktienmarkt zu optimistisch" seien. Der marktbreite S&P500 hat in seiner jüngsten Aufwärtsbewegung mehr als 6,5% an Wert gewonnen und den Abstand zu seinem Allzeithoch ...

